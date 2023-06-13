Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 11 снарядов НАТО

Украинские войска за 15 минут выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров (стандарт НАТО) по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что после 04:00 мск артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляла город из населенных пунктов Максимильяновка и Нетайлово.