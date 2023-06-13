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05:17, 13 июня 2023Россия

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 11 снарядов НАТО

Украинские войска за 15 минут выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров (стандарт НАТО) по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что после 04:00 мск артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляла город из населенных пунктов Максимильяновка и Нетайлово.

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    Марина Совина
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