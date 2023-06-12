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15:50, 12 июня 2023Россия

Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам

Путин заявил, что в ударах ВСУ по жилым кварталам нет смысла с военной точки зрения

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Удары, которые наносят Вооруженные силы Украины (ВСУ) по жилым кварталам, не имеют смысла с военной точки зрения. Так действия украинских военных прокомментировал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам — это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», — заявил российский лидер в ходе беседы с лауреатами госпремий.

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