Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам

Путин заявил, что в ударах ВСУ по жилым кварталам нет смысла с военной точки зрения

Удары, которые наносят Вооруженные силы Украины (ВСУ) по жилым кварталам, не имеют смысла с военной точки зрения. Так действия украинских военных прокомментировал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам — это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», — заявил российский лидер в ходе беседы с лауреатами госпремий.