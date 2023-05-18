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13:18, 18 мая 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о работе над снижением интенсивности обстрелов Донецка

Пушилин: ВС РФ делают все для снижения интенсивности обстрелов Донецка и других городов

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Российские военные делают все возможное для подавления огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ) и снижения интенсивности обстрелов Донецка и других городов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом врио главы региона Денис Пушилин заявил в кулуарах международного экономического форума «Россия - Исламский мир» в Казани, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время отмечается увеличение количества обстрелов и числа раненых, погибших и поврежденной инфраструктуры. «Это не первая вспышка такая, наши подразделения принимают исчерпывающие меры, чтобы эту ситуацию купировать, стараются работать на подавление огневых точек [ВСУ], делают с пониманием того, что их семьи находятся в Донецке, Макеевке, Горловке. Ребята воюют, стараются как можно скорее отодвинуть противника», — добавил он.

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Алевтина Запольская
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