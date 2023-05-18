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01:00, 18 мая 2023Бывший СССР

В ДНР оценили положение ВСУ на линии фронта

Советник Пушилина Гагин: ВСУ не добились ни одного значимого прорыва на линии фронта

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин оценил положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, силы Киева не добились ни одного значимого прорыва на линии фронта, «несмотря на заявления о скором контрнаступлении».

Гагин отметил, что противник не получил ни одного существенного результата на линии боевого соприкосновения, поэтому в России понимают, что обещанных Украиной колоссальных прорывов нет.

При этом советник Пушилина признал, что недооценивать ВСУ не стоит из-за полученной Киевом техники для контрнаступления. Гагин подчеркнул, что Киев до сих пор «ищет слабые места» российских войск для нанесения удара.

11 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление Украины откладывается, так как Киеву потребуется больше времени для подготовки. По его словам, украинским войскам все еще нужна бронетехника, которая поступает в страну партиями.

Марина Совина
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