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08:23, 13 июня 2023Мир

Президент Польши призвал не откладывать переговоры о вступлении Украины в НАТО

Президент Польши Дуда призвал не откладывать переговоры о вступлении Украины в НАТО

Фото: Reuters

Украина ждет четкого сигнала относительно перспективы членства в НАТО. Предстоящий саммит альянса в Вильнюсе должен внести необходимую ясность в данный вопрос. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, передает NTV.

Политик призвал не откладывать переговоры о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Ранее Макрон оценил сроки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пресс-конференции после переговоров с Шольцем и Дудой. По его мнению, оно продлится от нескольких недель до нескольких месяцев.

Как подчеркнул Макрон, контрнаступление украинских сил началось несколько дней назад и «было тщательно спланировано».

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    Виктория Кондратьева
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