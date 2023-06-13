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16:40, 13 июня 2023Бывший СССР

В Киеве нашли способ перевооружить Европу

Советник Зеленского Подоляк: Европа может перевооружиться, передав запасы оружия Киеву

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Европейские страны могут перевооружиться, передав оружие из своих запасов Украине, заявил советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, конфликт на Украине стал отличной возможностью для Европы выгодно перевооружиться, передав свои военные запасы. При этом новое оружие эти страны могут получить от стратегических партнеров.

«Зачем вам нужно именно сейчас столько оружия? С кем в XXI веке вы еще планируете воевать на этом континенте? Не лучше ли передать как можно больше оружия непосредственно на поле боя?» — высказался Подоляк.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в начале конфликта Запад не хотел давать оружие Киеву и призывал их копать окопы. По его словам, в начале конфликта Киев обратился к Западу с просьбой получить переносной зенитный ракетный комплекс Stinger.

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    Алевтина Запольская
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