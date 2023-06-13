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14:13, 13 июня 2023Бывший СССР

Министр обороны Украины рассказал о призывах Запада убивать русских

Глава Минобороны Украины Резников заявил о призывах Запада убивать русских в начале СВО

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в начале конфликта Запад не хотел давать оружие Киеву и призывал их копать окопы. Об этом говорится в материале журнала Foreign Affairs.

По его словам, в начале конфликта Киев обратился к Западу с просьбой получить переносной зенитный ракетный комплекс Stinger.

«Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше русских, прежде чем все закончится», — так, по заявлению Резникова, ответили украинским чиновникам.

Ранее военная техника западного производства, захваченная в ходе боев российскими военными, попала на видео. Среди них оказалась американская боевая машина пехоты M2 Bradley и немецкий танк Leopard 2.

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    Алевтина Запольская
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