Министр обороны Украины рассказал о призывах Запада убивать русских

Глава Минобороны Украины Резников заявил о призывах Запада убивать русских в начале СВО

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в начале конфликта Запад не хотел давать оружие Киеву и призывал их копать окопы. Об этом говорится в материале журнала Foreign Affairs.

По его словам, в начале конфликта Киев обратился к Западу с просьбой получить переносной зенитный ракетный комплекс Stinger.

«Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше русских, прежде чем все закончится», — так, по заявлению Резникова, ответили украинским чиновникам.

Ранее военная техника западного производства, захваченная в ходе боев российскими военными, попала на видео. Среди них оказалась американская боевая машина пехоты M2 Bradley и немецкий танк Leopard 2.