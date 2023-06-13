Неизвестные взломали эфир российской радиостанции

В Калининграде взломали эфир радио «Европа плюс» и транслировали незаконный контент

Неизвестные в Калининграде подменили спутниковый сигнал радиостанции «Европа плюс» и транслировали в эфире «незаконный контент». Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил журналистам глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков, пишет РИА Новости.

По его словам, произошла подмена спутникового сигнала федерального сегмента вещания радиостанции. «Незаконный контент» присутствовал в эфире менее пяти минут.

После этого автоматика отключила спутниковый источник вещания и перешла на резервный источник в виде интернет-канала, где подмена отсутствовала. Сейчас в произошедшем разбираются профильные структуры.

12 июня на ряд российских радиостанций была совершена хакерская атака. В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах Краснодарского края появились фейковые сообщения. В Оперативном штабе региона заявили, что целью подобных провокаций является запугивание жителей.