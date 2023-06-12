Хакеры совершили атаку на российские радиостанции

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о хакерской атаке на радиостанции Кубани

На ряд российских радиостанций была совершена хакерская атака. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперативного штаб Краснодарского края.

По данным оперштаба, в эфире радиостанций Кубани появились фейковые сообщения. «В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения. Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают», — отмечают в пресс-службе.

В оперштабе заявили, что целью подобных провокаций является запугивание жителей. Там также напомнили, что официальную информацию могут сообщать только ведомства и государственные органы власти.

Ранее россиян предупредили о хакерской рассылке про мобилизацию. Хакеры использовали массовую фишинговую рассылку, с помощью которой атаковали российские компании. По данным экспертов компании Bi.Zone, злоумышленники рассылали документы от якобы госорганов о призыве и мобилизации.

