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17:38, 13 июня 2023Ценности

56-летняя Сальма Хайек снялась в бикини на яхте

56-летняя актриса Сальма Хайек снялась в бикини во время отдыха на яхте

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в откровенном образе во время отдыха на яхте. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 56-летняя звезда позировала в сером бикини, которое состояло из топа с чашками на косточках с завязками между ними и трусов с заниженной талией. Знаменитость надела солнцезащитные очки и подняла руки вверх, демонстрируя стройную фигуру. «Некоторым людям не нравятся серые будни, но я думаю, что каждый день драгоценен. Восхищайтесь этой неделей, что бы она ни принесла», — подписала Хайек.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях. «Суперженщина», «Выглядишь прекрасно», «Любимая королева», «Красавица», — заявили пользователи сети.

Ранее Сальма Хайек показала естественную внешность и восхитила фанатов. Знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлела крупным планом свое лицо без макияжа и фильтров. Кроме того, на снимке видно небольшое количество седых волос.

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    Алина Гостева
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