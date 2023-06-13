Россия захотела возобновить авиасообщение с популярной пляжной страной Азии
Россия захотела запустить прямые рейсы на Филиппины, стороны обсуждают вопрос возобновления авиасообщения. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Росавиации по итогам встречи замглавы агентства Владимира Потешкина и посла РФ в популярной пляжной стране Азии Игоря Байлена.
«Стороны договорились продолжить диалог по вопросу возобновления авиаперевозок между Россией и Филиппинами», — подчеркивается в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что филиппинская сторона заинтересована в начале полетов в город Себу из Хабаровска и Владивостока.
Более того, в ходе беседы обсуждалась тема подготовки соглашения между странами в сфере летной годности, которая позволит поставлять российскую авиатехнику на Филиппины.
Ранее в июне стало известно, что 2023 году авиасообщение между Россией и другой курортной страной Азии, Вьетнамом, может быть восстановлено в полном объеме. Отмечалось, что оба государства «усиленно работают над этим вопросом».