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12:57, 13 июня 2023Путешествия

Россия захотела возобновить авиасообщение с популярной пляжной страной Азии

Росавиация: Россия и Филиппины обсуждают вопрос возобновления авиасообщения

Фото: Alejandro Ernesto / dpa / Globallookpress.com

Россия захотела запустить прямые рейсы на Филиппины, стороны обсуждают вопрос возобновления авиасообщения. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Росавиации по итогам встречи замглавы агентства Владимира Потешкина и посла РФ в популярной пляжной стране Азии Игоря Байлена.

«Стороны договорились продолжить диалог по вопросу возобновления авиаперевозок между Россией и Филиппинами», — подчеркивается в сообщении.

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Также в ведомстве отметили, что филиппинская сторона заинтересована в начале полетов в город Себу из Хабаровска и Владивостока.

Более того, в ходе беседы обсуждалась тема подготовки соглашения между странами в сфере летной годности, которая позволит поставлять российскую авиатехнику на Филиппины.

Ранее в июне стало известно, что 2023 году авиасообщение между Россией и другой курортной страной Азии, Вьетнамом, может быть восстановлено в полном объеме. Отмечалось, что оба государства «усиленно работают над этим вопросом».

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    Фариза Бацазова
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