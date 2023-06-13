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12:31, 13 июня 2023Силовые структуры

Директор ФСБ назвал цели спецслужб Украины

Директор ФСБ Бортников: целью Украины является нарушение движения транспорта у зоны СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что целью спецслужб Украины является нарушение транспортного сообщения у зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

13 июня состоялось заседание Национального антитеррористического комитета (НАК) под руководством Бортникова. Во время обсуждения вопроса обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса в условиях проведения СВО председатель НАК отметил, что целями украинских спецслужб является нарушение движения транспорта около зоны СВО. По его словам, это нужно для того, чтобы создать препятствия для воинских перевозок и помешать снабжению новых регионов России.

Бортников добавил, что для совершения терактов на железных дорогах, авто- и авиационной структурах Киев привлекает сообщников с Украины и из России.

Ранее стало известно, что сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Донецкой народной республике задержали шпиона и диверсанта Службы внешней разведки (СВР) Украины. Агент СВР Украины Михаил Дмитриевич Михайленко прибыл на территорию ДНР для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооруженных сил России.

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    Екатерина Власова
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