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15:44, 13 июня 2023Россия

Раненый мобилизованный россиянин пожаловался на бездействие врачей

Раненый мобилизованный из Калужской области пожаловался на бездействие врачей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Раненый мобилизованный из Калужской области пожаловался на бездействие врачей, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Россиянин получил минно-взрывное ранение обеих конечностей и мягких тканей таза в марте, когда нес службу на территории Луганской области. С тех пор он пытается получить медицинскую помощь.

После ранения Сергея эвакуировали в Белгород, где оказали первую помощь и отправили для прохождения дальнейшего лечения в Санкт-Петербург. «Хирург после исследований сказал, что через неделю переведет в свое отделение и удалит все осколки. А пока — у него все расписано на неделю вперед. Я прождал неделю, мою карту взяла уже другая врач — хирург по сосудам — и сказала, что я неоперабельный», — поделился мужчина.

По его словам, никакой альтернативы медики ему не предложили. Врач УЗИ, в свою очередь, сообщила, что осколки нужно срочно удалять. Мобилизованному дали 30 дней отпуска и выписали из медучреждения. Он вернулся домой и взял направление в военный госпиталь в Подольске. Там его отправили к травматологу.

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«Пришел на костылях, прождал в очереди три часа, чтобы услышать, что эти осколки — пыль, и никто их удалять не будет», — вспоминает Сергей.

Мужчину отправили к нейрохирургу, который оказался занят и отправил снова к травматологу, даже не посмотрев направление. Отпуск россиянина подходил к концу, так что он приехал в часть, где должен пройти повторную военно-врачебную комиссию. Там ему дали еще 30 суток, но никаких направлений или помощи не оказали, пожаловался россиянин. Он сообщил также, что собирается обращаться в прокуратуру.

В ситуации пообещал разобраться губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он поручил министру здравоохранения найти этого бойца и оказать ему всю необходимую помощь.

В феврале мобилизованные из Самарской области пожаловались на ошибочную отправку в зону специальной военной операции и отсутствие выплат. Видеозаписью с их обращением поделился член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов.

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    Евгения Куликова
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