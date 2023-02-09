Депутат Госдумы обратился в прокуратуру из-за жалоб мобилизованных из Самары

Депутат Госдумы Кузнецов обратился в Генпрокуратуру из-за жалоб самарских мобилизованных

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов поделился видеозаписью, на которой мобилизованные из Самарской области пожаловались на ошибочную отправку в зону специальной военной операции (СВО) и отсутствие выплат. Кузнецов в своем Telegram-канале сообщил, что обратился из-за жалоб в Генпрокуратуру.

Парламентарий добавил, что направил письма также в Министерство обороны, в координационную группу по вопросам СВО и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

На опубликованных кадрах двое мужчин в военной форме стоят на фоне большого числа людей, одетых в военную форму. Один из мужчин говорит, что за его спиной находятся мобилизованные из второго и третьего батальонов 1444-го полка. Он заявляет, что 16 декабря 2022 года военнослужащих перевезли в Макеевку Донецкой народной республики (ДНР), впоследствии часть из них 1 января отправили на передовую.

«В ночь на 7 января по ДК был нанесен удар из системы HIMARS. По счастливому стечению обстоятельств в данный момент в ДК не находилось никого. Но было утрачено практически на 100 процентов обеспечение полка и личные вещи военнослужащих и офицеров», — сказал военнослужащий, который записывал обращение.

По его словам, впоследствии 1444-й полк направили в Ростовскую область, а затем в Курскую область, где военнослужащим сообщили, что их полк расформировали. Мужчина в балаклаве и военной форме обратил внимание на то, что его подразделение принимало участие в боевых действиях, но в их документах нет ни одной отметки об этом: их военные билеты «абсолютно чисты», в них также не указано, к какому полку приписаны мобилизованные. Из-за этого, как указывает военнослужащий, побывавшие в зоне СВО мобилизованные не получат выплат.

Мужчина, одетый в военную форму, также добавил, что мобилизованные живут за свой счет — в частности, за свой счет приобретают еду. По его утверждению, полку сначала предоставили УАЗ «Патриот», но затем забрали.

«Есть предел терпения всему. Русский солдат вынесет все. Мы готовы исполнять свой долг и вынесем, но безобразное отношение к личному составу (...) — это неправильно», — говорит второй мужчина, который стоит впереди большой группы военных.

В феврале в соцсетях появилось видео, снятое мобилизованными из Тувы, на котором они рассказали, что подвергаются угрозам и избиениям со стороны представителей народной милиции ДНР. Впоследствии глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что Минобороны согласилось перевести мобилизованных в другое отделение, подчеркнув, что его представители направлены в ДНР для разбирательства в инциденте.