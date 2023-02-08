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11:48, 8 февраля 2023Россия

В Туве сообщили о переводе мобилизованных из ДНР после жалоб на побои

Глава Тувы Ховалыг сообщил о согласии Минобороны перевести резервистов из ДНР после жалоб

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Минобороны России согласилось перевести в 55-ю бригаду из Донецкой народной республики (ДНР) мобилизованных из Тувы, которые жаловались на побои. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале.

Он напомнил, что основная часть тувинских резервистов проходит службу в 55-й бригаде и с конца октября 2022 года успешно выполняет задачи спецоперации на Украине.

«По существующим требованиям переход в расположение другой войсковой части — дело небыстрое, но надеюсь на оперативное решение», — написал глава Тувы.

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До этого замминистра обороны России Виктор Горемыкин пообещал разобраться с жалобами мобилизованных из Тувы на побои в ДНР.

В феврале в соцсетях появилось видео, снятое мобилизованными из Тувы. Резервисты рассказали, что подвергаются угрозам и избиениям со стороны представителей народной милиции ДНР. Россияне также заявили, что не были прикреплены к конкретной воинской части, что затрудняет госпитализацию раненых.

Ховалыг отреагировал на сообщение и направил в ДНР своих представителей для разбирательства в инциденте на месте. Ситуацию также прокомментировал вице-спикер Госдумы, экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол. Он прервал рабочую поездку в Сибирь и пообещал разобраться с издевательствами над мобилизованными тувинцами.

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Анна Щербакова
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