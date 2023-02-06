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19:37, 6 февраля 2023Россия

Заместитель Шойгу пообещал разобраться с жалобами мобилизованных в ДНР на побои

Замминистра обороны Горемыкин пообещал разобраться с жалобами мобилизованных на побои

Фото: Павел Герасимов / РИА Новости

Замминистра обороны России Виктор Горемыкин пообещал разобраться с жалобами мобилизованных из Тувы на побои в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Владислав Ховалыг в Telegram.

По словам политика, он находится на связи с заместителем Сергея Шойгу. «Он [Горемыкин] сейчас в непосредственной близости к зоне проведения СВО. Довел до него проблемные вопросы, поступающие от наших военнослужащих и их родственников. Обещал разобраться», — написал Ховалыг.

Кроме того, глава Тувы провел еще один разговор с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко. В ходе беседы им удалось прояснить некоторые моменты, но делать выводы пока преждевременно. «Как сообщил Виталий Павлович [Хоценко], сейчас инцидентом занимается командование армейского корпуса», — заявил Ховалыг.

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое мобилизованными из Тувы. Резервисты рассказали, что подвергаются угрозам и избиениям со стороны представителей народной милиции ДНР. Россияне также заявили, что не были прикреплены к конкретной воинской части, что затрудняет госпитализацию раненых. Глава республики отреагировал на сообщение и направил в ДНР своих представителей для разбирательства в инциденте на месте.

Ситуацию также прокомментировал вице-спикер Госдумы, экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол. Он прервал рабочую поездку в Сибирь и пообещал разобраться с издевательствами над мобилизованными тувинцами. «Армия — это всегда порядок и дисциплина. Без унижения человеческого достоинства младших, и одновременно осознанного подчинения командирам», — заявил политик.

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В январе жены и матери мобилизованных из Приморья записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на вшей и чесоточных клещей «на огневом рубеже». Женщины рассказали, что командование не предоставляет военнослужащим никакой возможности соблюдать личную гигиену. Россиянки пояснили, что все просьбы, которые они отправляли к региональным властям, были заблокированы и удалены.

Губернатор региона Олег Кожемяко, отвечая на обращение, назвал чушью информацию о блокировках обращений. При этом он сообщил, что направил запрос по жалобе жительниц Приморья в военную прокуратуру.

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Константин Лысяков
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