Дачникам рассказали о необычном способе применения газет

Эксперт по садоводству Митчелл посоветовал бороться с сорняками с помощью газет

Бороться с сорняками на участке можно при помощи старых газет. О необычном способе их применения дачникам рассказал эксперт по садоводству Уильям Митчелл, его слова приводит Daily Express.

Специалист отметил, что газеты обладают такими преимуществами, как способность пропускать воду и безвредность для окружающей среды — они разлагаются спустя некоторое время.

«Вы просто кладете газету на нужную область, убедившись, что все края перекрываются и не оставляют зазоров. Затем полейте газету водой, чтобы зафиксировать ее на своем месте», — посоветовал Митчелл. Затем он порекомендовал добавить сверху слой мульчи, а после этого тщательно полить этот участок.

Таким образом благодаря лишению света сорняки будут «задушены». Митчелл добавил, что газеты необходимо будет менять раз в несколько недель.

Ранее дачникам предложили бороться с сорняками с помощью раствора из соли. Согласно материалам издания «БелНовости», для его приготовления необходимо в литре горячей воды растворить две столовые ложки соли.