Тело еще одной погибшей обнаружили после прорыва Каховской ГЭС

Тело женщины нашли в зоне затопления в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС

Спасатели обнаружили тело еще одной погибшей после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой происшествия», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что из восьми погибших, о которых стало известно ранее, двое скончались во время обстрела пункта эвакуации. Помимо того, по его словам, пострадали 86 человек, из которых 84 госпитализированы.

Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, ее верхняя часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Позднее Леонтьев заявил, что в связи с прорывом плотины власти начали эвакуировать людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра.