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11:45, 13 июня 2023Ценности

Популярная актриса вышла в свет в корсете с иллюзией голой груди

Актриса Лупита Нионго вышла в свет в топе дизайнера Мишы Джапанвала с иллюзией голой груди

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго появилась на публике в наряде с имитацией обнаженного тела и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Hypebae.

Знаменитость посетила 76-e вручение ежегодной премии в области американского театра Tony Awards в одежде пакистаного модельера Мишы Джапанвала. Телезвезда вышла в свет в корсетном топе серебристого цвета, дизайн которого создавал иллюзию голого торса и груди. Среди прочего она надела черный брючный костюм, небольшие серьги и туфли на каблуках.

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По словам Нионго, выбор упомянутой вещи обусловлен ее причастностью к движению бодипозитива. «Работы Джапанвала борются со стыдом, который люди могут испытывать, когда демонстрируют свои настоящие фигуры. Дизайнер создает реалистичные наряды, чтобы всем было комфортно в своем теле», — высказалась популярная актриса в соцсетях.

В декабре 2022 года рэперша Карди Би также сфотографировалась в наряде с иллюзией голого тела. Хип-хоп-исполнительницу запечатлели в облегающем бежевом комбинезоне, декоративные аппликации которого имитировали очертания интимных частей тела.

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    Майя Пономаренко
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