Карди Би снялась в наряде с иллюзией голого тела

Рэперша Карди Би снаялась в кобинезоне с аппликациями в виде интимных частей тела

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би снялась в откровенном образе. Соответсвующий снимок появился на ее странице в Twitter.

Знаменитость разместила фото, на котором она позирует в облегающем бежевом комбинезоне, декоративные аппликации которого имитируют очертания интимных частей тела. При этом ее наряд был также оформлен множеством золотистых стразов. Ее образ дополнили длинные наращенные ногти.

Через несколько часов после публикации певица выложила кадр с фотосессии с участием британской супермодели Наоми Кэмпбелл. Так, манекенщица запечатлена в подобном комбинезоне, поверх которого был надет белый плащ.

В июне Карди Би снялась обнаженной для анонса нового клипа, который она готовит совместно с рэперами Канье Уэстом и Лил Дарком. На размещенных кадрах рэперша позировала без одежды в салоне ретроавтомобиля. Для фотосессии стилисты подобрали для знаменитости объемную широкополую шляпу с принтом, имитирующим окрас жирафа. Дополнили образ высокие перчатки, повторяющие рисунок головного убора, и крупные серьги.