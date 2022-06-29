Карди Би снялась обнаженной для нового клипа и восхитила фанатов

Рэперша Карди Би анонсировала новый совместный клип с Канье Уэстом обнаженным фото

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би снялась обнаженной для анонса нового клипа, который она готовит совместно с рэперами Канье Уэстом и Лил Дарком. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах рэперша позировала без одежды в салоне ретроавтомобиля. Для фотосессии стилисты подобрали для знаменитости объемную широкополую шляпу с принтом, имитирующим окрас жирафа. Дополнили образ высокие перчатки, повторяющие рисунок головного убора, и крупные серьги.

Пост набрал более 1,3 миллиона лайков и 6,5 тысячи комментариев. Пользователей сети восхитила смелая идея съемки, о чем они высказались под фотографией. «Королева!», «Мама Карди возвращается!», «Ждем выхода нового альбома», «Как всегда великолепна», — писали юзеры.

В апреле Карди Би впервые показала лицо семимесячного сына и рассекретила его имя. Стало известно, что мальчика назвали Вейв. Вместе с ним, двухлетней дочерью Калчер Киари, мужем Offset и его тремя детьми от прошлых отношений артистка появилась на страницах модного журнала.