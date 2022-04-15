Рэперша Карди Би впервые показала лицо сына и рассекретила его имя

Рэперша Карди Би показала лицо сына спустя 7 месяцев после родов и рассекретила его имя

29-летняя американская исполнительница Карди Би и ее супруг 30-летний рэпер Offset рассекретили имя второго ребенка, а также показали, как он выглядит. Кадрами с сыном певица поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Мальчика, которого рэперша родила в сентябре прошлого года, назвали Вейв. Вместе с ним, двухлетней дочерью Калчер Киари, мужем Offset и его тремя детьми от прошлых отношений исполнительница приняла участие в фотосессии для модного журнала.

Ранее Карди Би не раскрывала имя второго ребенка, а также не показывала его лицо больше полугода.

В январе 2022-го рэперша призналась в том, что чуть не совершила самоубийство из-за хейта блогерши Таши К, обвиняющей артистку в занятиях проституцией, а также наличии венерических заболеваний.

Ранее стало известно о подарке, который супруг Карди Би сделал ей на день рождения. Offset подарил певице особняк в Доминикане.