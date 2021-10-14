Рэперше Карди Би подарили на день рождения особняк

Американский рэпер Offset подарил своей супруге, хип-хоп исполнительнице Карди Би на день рождения особняк. Новое владение пары находится в Доминиканской Республике. Своими впечатлениями от сюрприза артистка поделилась в Instagram.

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Рэпер сообщил о подарке супруге во время торжества, посвященного ее 29-му дню рождения. Дом находится в городе Лас-Терренас. Просторное жилье в современном стиле расположено на участке с бассейном, откуда открывается вид на окружающую природу. Внутри есть шесть спален и семь ванных комнат. Дизайн помещений выполнен в светлых тонах с окнами от пола до потолка.

По словам исполнительницы, она давно планировала приобрести недвижимость в Карибском бассейне. «Я просто не могу в это поверить! Я была очень удивлена. Во-первых, я так счастлива, что ты действительно слушал меня, а не просто улыбался и кивал головой, чтобы я скорее перестала говорить об этой идее. Во-вторых, ты не считаешь мои инвестиционные идеи дурацкими и, в-третьих, мне нравится, что ты попросил моего отца помочь тебе в реализации задуманного», — написала Карди Би своему супругу под публикацией.

В сентябре 2021 года Карди Би и Offset во второй раз стали родителями. Исполнительница поделилась новостью, опубликовав фотографию с новорожденным сыном. Супруги уже воспитывают трехлетнюю дочь Калчер Киари Сифес, которая родилась в июле 2018 года.