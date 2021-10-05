Нелепый костюм Карди Би на Неделе моды в Париже стал мемом в соцсетях

Американская рэперша Карди Би появилась на Неделе моды в Париже в нелепом наряде и рассмешила пользователей сети. Соответствующие фото и комментарии появились в Twitter.

Папарацци запечатлели знаменитость в ярко-зеленом костюме, который состоит из обтягивающего лонгслива и широких брюк с высокой посадкой. На размещенных кадрах видно, что ее образ дополнили перчатки, головной убор с рюшами и солнцезащитные очки.

Юзеры принялись шутить об образе звезды в многочисленных постах в Twitter, из-за чего он стал мемом в соцсети. «Она похожа на лягушонка Кермита», «Это очень смешно», «Этот чепчик выглядит так, будто у нее вместо головы растет цветок», «Гениальный лук», «Она выглядит, как Дипси из “Телепузиков”», «Я бы сравнил ее с Губкой Бобом в костюме цветка», — высказывались они.

В августе Карди Би показала способ скрыть живот на видео в облегающей одежде. Исполнительница показала лайфхак, который позволяет ей выглядеть стройнее. Так, сперва рэпершу засняли у стены, держа камеру на уровне ее бедер — этот трюк визуально вытягивает тело звезды. Кроме того, она скрестила ноги и протянула руки вверх.