Рэперша снялась обнаженной для журнала и раскрыла причину увеличения ягодиц

Популярная американская рэперша Карди Би приняла участие в откровенной съемке для мартовского выпуска журнала Interview и рассказала о комплексах по поводу своей внешности. Соответствующие кадры и само интервью появились на сайте издания.

28-летняя знаменитость снялась для обложки голой с распущенными волосами. При этом обнаженные части тела она прикрыла руками. Ее образ дополнили массивные металлические ботфорты на каблуках, напоминающие элемент рыцарских доспехов, а также несколько крупных колец.

В беседе с певицей Мэрайей Кэри рэперша рассказала об издевательствах со стороны сверстников над ее внешним видом в те времена, когда она росла в Бронксе. Би также раскрыла причину увеличения своих ягодиц. По ее словам, в детстве одноклассники часто глумились над ее прической и интересовались, почему у нее такие редкие волосы, несмотря на то что она доминиканка. Ее также упрекали в худобе и отсутствии женственных форм. Из-за этого знаменитость начала наращивать искусственные пряди и менять свое тело хирургическим путем.

«В Бронксе мальчики говорили: "Взгляни на свою плоскую задницу. У тебя еще и груди нет". Это заставило меня чувствовать себя такой уродливой и незрелой», — призналась Би.

«Когда мне исполнилось 18 лет, я стала танцовщицей. У меня было достаточно денег, чтобы позволить себе увеличение груди — после операции все комплексы по поводу нее исчезли. Когда мне было 20, я работала в городском стриптиз-клубе, а в них принято было иметь крупные формы. (...) Поэтому я сделала себе задницу, и это тоже придало мне уверенности», — добавила звезда.

Ранее в феврале Карди Би прошлась по улицам в прозрачных лосинах и удивила фанатов. Папарацци засняли ее в полный рост в вещах модного дома Dior. На ней — укороченная серая рубашка и кепи такого же цвета с монограммой бренда, а также полупрозрачные лосины, через ткань которых видны трусы. «Вот это тело!» — похвалили ее в комментариях.