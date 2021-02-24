Увеличивающие ягодицы легинсы стали новым трендом

Знаменитости начали массово публиковать фото в легинсах популярного бренда Fashion Nova и запустили новый тренд. На снимки, размещенные в соцсетях, обратили внимание в Daily Star.

Речь идет о спортивных лосинах, ткань которых выполнена в виде пчелиных сот. Считается, что они визуально увеличивают ягодицы за счет специальных швов на задней части и необычной структуры материала. Легинсы представлены на сайте марки в разных цветах, их стоимость составляет 19 фунтов стерлингов (1971 рубль). На данный момент вещь распродана.

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Согласно материалу, вещь бренда Fashion Nova стала модной среди звезд. Так, например, певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, попозировала в коричневых лосинах и сером свитшоте во дворе дома. Модель Кэссиди Коулз (Cassidy Coles), в свою очередь, снялась в лиловых легинсах и кроп-топе того же цвета. В флешмобе также приняла участие телезвезда Хлоя Ферри (Chloe Ferry).

Ранее американская рэперша Карди Би прошлась по улицам в прозрачных лосинах и удивила фанатов. На размещенном в сети фото 28-летняя знаменитость запечатлена в полный рост в вещах модного дома Dior. На ней — укороченная серая рубашка и кепи такого же цвета с монограммой бренда, а также полупрозрачные лосины, через ткань которых были видны трусы.