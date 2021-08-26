Рэперша показала способ скрыть живот на видео в облегающей одежде

Карди Би снялась в облегающей одежде и показала способ скрыть беременность на видео

Популярная американская рэперша Карди Би показала способ скрыть округлившийся живот на видео и фото в облегающей одежде. На соответствующий ролик в TikTok обратили внимание журналисты Daily Star.

На размещенных в сети кадрах 28-летняя исполнительница запечатлена в полный рост в сине-голубом кроп-топе, легинсах такой же расцветки и прозрачных босоножках на каблуках. Ее образ дополнили очки, серьги и крупное колье.

Исполнительница показала лайфхак, который позволяет ей выглядеть стройнее. Так, сперва рэпершу засняли у стены, держа камеру на уровне ее бедер — этот трюк визуально вытягивает тело звезды. Кроме того, она скрестила ноги и протянула руки вверх.

В конце видео Карди Би показала свое тело с разных ракурсов, сделав акцент на своей беременности. «Они узнают», — подписала она публикацию, которая стала вирусной и набрала почти 17 миллионов просмотров и больше трех миллионов лайков.

Подписчики оценили чувство юмора знаменитости и принялись шутить в комментариях. «У меня точно так же, только я не беременна», «Правильный ракурс решает!», «Ты нас провела!», «Да это скрытый талант!», «Поздравляю! Обожаю тебя», — высказались они.

В июле британская модель и блогерша Джорджи Кларк раскрыла секретные позы, которые коллеги применяют для фотографий в социальных сетях. Знаменитость сфотографировалась в кружевном нижнем белье зеленого цвета, скрестив ноги и выпрямив спину, тем самым делая мышцы более рельефными. На соседнем снимке манекенщица запечатлена в расслабленной позе, из-за чего ее живот, ноги и талия выглядят крупнее.