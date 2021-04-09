Популярная рэперша купила двухлетней дочери сумки на миллионы рублей

Популярная американская рэперша Карди Би подарила дочери аксессуары люксовых брендов на миллионы рублей. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

Исполнительница опубликовала серию снимков, на которых ее двухлетняя дочь Культуру (Kulture) запечатлена в джинсах, лонгсливе и леопардовом жилете из меха с сумкой модного дома Dior за 4300 долларов (332 тысячи рублей). Ее образ дополнили ободок марки Chanel, а также обувь Uggs.

Помимо описанного изделия, Карди Би также рассказала в сторис (на данный момент они удалены), что купила ребенку клатч белого цвета, бежевый шопер и небольшую розовую сумку и серьги. Каждая покупка из бутика Chanel обошлась певице в 4650, 4300, 3800 и 475 долларов соответственно (359, 332, 293 и 36 тысяч рублей).

Вдобавок знаменитость приобрела сумку-седло люксовой марки Dior стоимостью 3250 долларов (251 тысяча рублей), а также сумку из магазина Dolce & Gabbana за 3595 долларов (277 тысяч рублей). «Бог подарил мне куколку с какой-то целью. На шопинге я скупаю ей больше украшений, чем себе», — написала Карди Би в посте.

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Известно, что общая стоимость всех подарков для Культуры составила 29 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей). «Вот, что случается, когда у женщины рождается девочка, которую она всегда хотела!» — заключила рэперша.

В мае 2019 года Карди Би приобрела дочери украшения на 80 тысяч долларов. Исполнительница поделилась перепиской с ювелиром, который раскрыл стоимость драгоценностей и прислал их фотографию. На снимке было запечатлено девять браслетов с бриллиантами, а также пара сережек.

Осенью 2017 года Карди Би вышла замуж за рэпера Offset, с которым встречалась несколько месяцев. 10 июля 2018 года у пары родилась дочь, которую они назвали Калчер Киари Сифес. После 14 месяцев брака артисты расстались, однако в начале 2019 года они заявили о примирении.