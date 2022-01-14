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Рэперша Карди Би почти совершила самоубийство из-за хейта блогерши

Американская рэперша Карди Би чуть не совершила суицид из-за хейта блогерши
Cardi B

Cardi B. Фото: @iamcardib

Известная американская рэперша Карди Би (Cardi B) призналась в том, что чуть не совершила самоубийство из-за хейта блогерши Таши К, обвиняющей артистку в занятиях проституцией, а также наличии венерических заболеваний, сообщает TMZ.

Певица подала в суд иск о клевете. Также она подчеркнула, что из-за нападков блогерши она чувствовала себя подавленной и беспомощной, в связи с чем всерьез задумалась о суициде и почти его совершила.

«Я чувствовала, что не заслуживаю своего ребенка. Такое может сделать только демон», — заявила Карди Би.

События, в которых в настоящее время разбирается федеральный суд Джорджии, происходили после того, как в семье исполнительницы и рэпера Offset в 2018-м появилась дочь. В 2018 и 2019 годах блогер Таша К разместила на своем канале в YouTube несколько десятков роликов, в которых делала громкие заявления о Карди Би. По словам певицы, из-за роликов блогерши у нее сильно испортились отношения с мужем и ребенком.

Ранее стало известно, что американский рэпер Offset подарил своей супруге хип-хоп-исполнительнице Карди Би на день рождения особняк. Новое владение пары находится в Доминиканской Республике.

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Марина Совина
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