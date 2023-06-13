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10:31, 13 июня 2023Путешествия

Раскрыты преимущества дополнительного воздушного коридора на юг России

АТОР: преимущество второго воздушного коридора видно на примере рейса из Грозного в Москву

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Открытие дополнительного воздушного коридора на юг России позволит меньше летать через Казахстан. Преимущества нового маршрута раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как напомнили эксперты, второй воздушный коридор пропускает самолеты, которые возвращаются в Москву, а по первому коридору, открытому в августе 2022 года, они летали на юг.

Изучив данные сервиса отслеживания полетов FlightRadar24, в АТОР пришли к выводу, что наглядную разницу между воздушными коридорами можно наблюдать на примере рейса UT356 из Грозного в Москву. До открытия спрямленного коридора время полета составляло три часа, а после — менее двух часов.

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При этом специалисты отметили, что для основных популярных направлений заметных отличий не обнаружено. «Рейсы в Стамбул, Анталью и Сочи и туда и обратно и так уже с августа летают укороченным маршрутом», — говорится в материале.

Однако самым выгодным нововведение оказалось для авиакомпании Belavia. Например, полет из Минска в Кутаиси в период с 5 по 11 июня занимал около четырех часов, а после 12 июня — примерно 3 часа 20 минут. «Таким образом получается, что новый воздушный коридор действительно полезен в отдельных случаях», — заключили в АТОР.

Ранее в Росавиации подтвердили открытие нового маршрута для полетов на юг России, который начал работать с 12 июня. Уточняется, что благодаря этому время в пути сократится в среднем на 35 минут в зависимости от места назначения. Будет обеспечено повышение пропускной способности воздушного пространства юга России.

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    Марк Успенский
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