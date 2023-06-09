Росавиация подтвердила открытие дополнительного маршрута на юг страны

Источник в Росавиации: с 12 июня откроется новый маршрут для полетов на юг России

В Росавиации подтвердили открытие нового маршрута для полетов гражданских самолетов в открытые аэропорты на юге страны, он начнет работать с 12 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

Уточняется, что благодаря этому время в пути сократится в среднем на 35 минут в зависимости от места назначения. Будет обеспечено повышение пропускной способности воздушного пространства юга России, в связи с чем перевозчики получат возможность увеличить количество рейсов без использования воздушного пространства Казахстана.

Информация об открытии дополнительного воздушного коридора для рейсов на юг появилась накануне, 8 июня. В одной из авиакомпаний подтвердили, что пилоты уже получили соответствующие извещения. Однако позже источник в авиаотрасли частично опроверг эту информацию, отметив, что вместо создания второго коридора будет открыта параллельная трасса уже существующего маршрута.