Жена Бибера снялась в нижнем белье для рекламы собственного бренда

Модели Хейли Бибер снялась в нижнем белье для рекламы собственного бренда Rhode

Американская модель и жена певца Джастина Бибера Хейли снялась в откровенной фотосессии для рекламы собственного косметического бренда Rhode. Снимки опубликованы на сайте компании.

26-летняя манекенщица позировала перед фотографом в нижнем белье белого цвета, выливая на себя молочко для лица упомянутой марки. При этом волосы знаменитости были распущены, а на ее лицо визажисты нанесли макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были — небольшие золотые серьги и обручальное кольцо.

Известно, что стоимость нового средства, которое рекламировала предпринимательница, составляет 29 долларов (2397 рублей).

В декабре 2022 года Хейли Бибер высмеяли в сети за шубу поверх летнего платья. Модель прошлась по улицам Нью-Йорка в облегающем коротком платье черного цвета в сочетании с меховым пальто Saint Laurent и босоножками в тон образа.