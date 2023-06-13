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07:42, 13 июня 2023Ценности

Жена Бибера снялась в нижнем белье для рекламы собственного бренда

Модели Хейли Бибер снялась в нижнем белье для рекламы собственного бренда Rhode

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская модель и жена певца Джастина Бибера Хейли снялась в откровенной фотосессии для рекламы собственного косметического бренда Rhode. Снимки опубликованы на сайте компании.

26-летняя манекенщица позировала перед фотографом в нижнем белье белого цвета, выливая на себя молочко для лица упомянутой марки. При этом волосы знаменитости были распущены, а на ее лицо визажисты нанесли макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были — небольшие золотые серьги и обручальное кольцо.

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Известно, что стоимость нового средства, которое рекламировала предпринимательница, составляет 29 долларов (2397 рублей).

В декабре 2022 года Хейли Бибер высмеяли в сети за шубу поверх летнего платья. Модель прошлась по улицам Нью-Йорка в облегающем коротком платье черного цвета в сочетании с меховым пальто Saint Laurent и босоножками в тон образа.

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    Карина Черных
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