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18:21, 13 июня 2023Культура

Эмбер Херд выплатила Джонни Деппу миллион долларов компенсации

Актриса Эмбер Херд выплатила своему бывшему мужу Джонни Деппу миллион долларов компенсации

Фото: Tom Brenner / Reuters

Американская актриса Эмбер Херд через полгода после развода выплатила своему бывшему мужу, артисту Джонни Деппу один миллион долларов в качестве компенсации. Об этом пишет News.ru.

Юристы звезды киносаги «Пираты Карибского моря» подчеркнули, что для Деппа победа в суде была делом чести, а не «способом получить как можно больше денег от бывшей супруги». Сам 60-летний актер заявил, что направит эти деньги на благотворительность.

Известно, что суд присяжных, который признал Херд виновной в клевете на экс-супруга, изначально назначил выплату в размере восьми миллионов долларов. Однако затем стороны урегулировали этот вопрос, сократив объем компенсации.

Ранее сообщалось, что Эмбер Херд представит первый фильм после судебного разбирательства с Джонни Деппом. Триллер режиссера Конора Эллина под названием «В огне» будет показан на 69-м кинофестивале в Таормине. В картине Херд исполнила главную роль.

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    Сергей Равин
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