Эмбер Херд выплатила Джонни Деппу миллион долларов компенсации

Актриса Эмбер Херд выплатила своему бывшему мужу Джонни Деппу миллион долларов компенсации

Американская актриса Эмбер Херд через полгода после развода выплатила своему бывшему мужу, артисту Джонни Деппу один миллион долларов в качестве компенсации. Об этом пишет News.ru.

Юристы звезды киносаги «Пираты Карибского моря» подчеркнули, что для Деппа победа в суде была делом чести, а не «способом получить как можно больше денег от бывшей супруги». Сам 60-летний актер заявил, что направит эти деньги на благотворительность.

Известно, что суд присяжных, который признал Херд виновной в клевете на экс-супруга, изначально назначил выплату в размере восьми миллионов долларов. Однако затем стороны урегулировали этот вопрос, сократив объем компенсации.

Ранее сообщалось, что Эмбер Херд представит первый фильм после судебного разбирательства с Джонни Деппом. Триллер режиссера Конора Эллина под названием «В огне» будет показан на 69-м кинофестивале в Таормине. В картине Херд исполнила главную роль.