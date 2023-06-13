Эмбер Херд представит первый фильм после суда с Джонни Деппом

Эмбер Херд представит первый фильм после суда с Джонни Деппом под названием «В огне»

Американская актриса Эмбер Херд представит первый фильм после судебного разбирательства с бывшем супругом, артистом Джонни Деппом. Об этом сообщает Deadline.

Триллер режиссера Конора Эллина («Пограничный патруль», «Пылающий остров») под названием «В огне» будет показан на 69-м кинофестивале в Таормине. В картине актриса сыграла главную роль.

В основе сюжета — история о женщине-психиатре (ее роль исполнила Херд), которая отправляется на богатую ферму в Колумбии, чтобы заниматься лечением мальчика, страдающего от психических расстройств. Действие фильма разворачивается в 1899 году.

Премьера состоится 23 июня.

В июне прошлого года суд присяжных признал Херд виновной в клевете на Деппа. Присяжные пришли к выводу, что за обвинениями актрисы в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Также они постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации. При этом актера обязали выплатить Херд компенсацию в размере двух миллионов долларов.

В мае 2023 года сообщалось, что первый за три года фильм с участием Деппа сорвал семиминутные овации в Каннах.