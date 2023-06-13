В 11 регионах России пообещали мощное вторжение холода

Вильфанд: в 11 регионах России в ближайшие ночи ожидается «мощное вторжение холода»

В 11 регионах России в ближайшие ночи ожидаются заморозки. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, резкое понижение температуры ожидается в Томской, Новосибирской, Кемеровской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Иркутской областях, а также в Татарстане, Башкортостане и Пермском крае. Там столбики термометров опустятся ниже нуля, остановившись на отметке -2 — -5 градусов.

При этом прошлые две недели в этих регионах стояла 35-градусная жара. «Это мощное вторжение холода», — оценил ученый смену погоды.

Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал, когда глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений. Он назвал самым жарким годом в истории 2025 или 2026. «В зависимости от того, сколько продлится Эль-Ниньо. Продлится он год или три года, это сказать нельзя», — объяснил эксперт.