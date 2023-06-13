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16:48, 13 июня 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин ворвался в дом к соседям и изрезал их ножом

На Урале пьяный россиянин изрезал ножом соседа и его пожилую жену из-за неприязни

Фото: СК РФ

На Урале 58-летний местный житель изрезал 58-летнего соседа и его 64-летнюю жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

По данным ведомства, в мае пьяный фигурант ворвался в дом знакомых в поселке Кировградского городского округа. Из-за неприязни он напал с ножом на хозяина жилища, а затем на его пожилую супругу.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту в части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия») и части 1 статьи 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») УК РФ.

Ранее стало известно, что на Камчатке 19-летний житель из ревности ударил ножом двух подростков 13 и 14 лет.

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    Екатерина Власова
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