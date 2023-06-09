Россиянин приревновал подростков 13 и 14 лет к девушке и напал на них с ножом

На Камчатке 19-летний житель из ревности ударил ножом двух подростков 13 и 14 лет

В Петропавловске-Камчатском 19-летний местный житель напал с ножом на двух подростков. Об этом в пятницу, 9 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. По версии следствия, днем 9 июня он подрался с 14-летним подростком на лестничной клетке, во время чего ранил его ножом в живот. Также фигурант ранил в руку и 13-летнего друга потерпевшего и скрылся с места преступления. Подростки были госпитализированы, а напавший — задержан. Во время допроса он заявил, что приревновал потерпевших к своей девушке. Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Салехарде осудят подростка-наркокурьера, задержанного при поиске мастер-клада.