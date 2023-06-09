Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:42, 9 июня 2023Силовые структуры

Россиянин приревновал подростков 13 и 14 лет к девушке и напал на них с ножом

На Камчатке 19-летний житель из ревности ударил ножом двух подростков 13 и 14 лет

Фото: СК РФ

В Петропавловске-Камчатском 19-летний местный житель напал с ножом на двух подростков. Об этом в пятницу, 9 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. По версии следствия, днем 9 июня он подрался с 14-летним подростком на лестничной клетке, во время чего ранил его ножом в живот. Также фигурант ранил в руку и 13-летнего друга потерпевшего и скрылся с места преступления. Подростки были госпитализированы, а напавший — задержан. Во время допроса он заявил, что приревновал потерпевших к своей девушке. Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Салехарде осудят подростка-наркокурьера, задержанного при поиске мастер-клада.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости
    В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом. Что известно о разрушениях и раненых?
    Россиянин приревновал подростков 13 и 14 лет к девушке и напал на них с ножом
    В России допустили компромиссы в переговорах с Украиной
    Количество осадков во Владивостоке побило многолетний рекорд
    Бельгия высказалась о помощи Украине после диверсии в Белгородской области
    Стала известна предполагаемая модель взорвавшегося в Воронеже беспилотника
    Гоар Аветисян показала внешность без макияжа и фильтров
    Очевидица описала момент взрыва при попадании БПЛА в жилой дом в Воронеже
    В Запорожье заявили о попытках ВСУ организовать новые атаки
    Опубликованы кадры изнутри поврежденной из-за падения дрона квартиры в Воронеже
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.