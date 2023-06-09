Задержанный при поиске мастер-клада российский подросток предстанет перед судом

В Салехарде осудят подростка-наркокурьера, задержанного при поиске мастер-клада

В Салехарде перед судом предстанет 17-летний подросток, которого задержали при поиске мастер-клада. Об этом в пятницу, 9 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В апреле полицейские выехали по вызову местных жителей, которые сообщили, что около их дома незнакомец что-то ищет, расчищая снег ногами. На месте правоохранители обнаружили юношу. Было установлено, что он работал наркокурьером и разыскивал закладку с наркотиками, которую должен был расфасовать на более мелкие части и сбыть.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам»). Фигурант содействовал расследованию, его дело направлено прокурору.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО двух подростков, задержанных с наркотиками, заподозрили в покушении на сбыт.