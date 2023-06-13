Российским туристам назвали самые опасные районы Стамбула

Pravda.Ru: Султанбейли, Тарлабаши и Хаджихюсрев названы самыми опасными районами Стамбула

Самыми опасными районами Стамбула считаются Хаджихюсрев, Султанбейли, Тарлабаши и Газиосманпаса. Их в беседе с Pravda.Ru назвал эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин.

Собеседник издания отметил, что там россиянам лучше не появляться. При этом, по его словам, в популярном турецком городе есть и множество туристических районов.

«В них наилучшим образом контролируется безопасность и в принципе можно рассчитывать на помощь», — пояснил Бандурин. Кроме того, эксперт рекомендовал соотечественникам по возможности не ходить в одиночку по Стамбулу в темное время суток, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

Ранее в июне туристы пожаловались на горы мусора, грязные туалеты и антисанитарию в международном аэропорту Стамбула.