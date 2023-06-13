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12:07, 13 июня 2023Мир

Япония начала разработку ракет для защиты удаленных островов из-за КНДР и КНР

Япония начала разработку ракетных систем для защиты удаленных островов из-за КНДР и КНР

Фото: Kiyoshi Ota / Reuters

Япония начала разработку ракетных систем для защиты удаленных островов из-за роста военного потенциала КНДР и КНР. Об этом сообщает Japan Times (JT).

Дальнобойные «контрударные средства», включающие в себя новые варианты противокорабельных ракет Тип-12, гиперзвуковое оружие и крылатые ракеты являются частью Токийской программы наращивания обороны. Они рассматриваются правительством как пропорциональный ответ, представляющий «минимум необходимой меры самообороны» в случае вооруженного нападения на Японию.

Хотя разработка была объявлена ​​всего шесть месяцев назад, она стала приоритетом для Токио. С апреля министерство обороны заключило не менее восьми крупных контрактов на разработку или серийное производство новых систем.

В апреле Минобороны Японии приступило к подготовке сил реагирования на возможный запуск военного спутника-разведчика КНДР. Военные разворачивают наземные комплексы Patriot PAC-3, также планируется привлечь к операции корабли с комплексами Aegis, вооруженные ракеты-перехватчики SM-3. Кроме того, японские власти изучают вариант размещения Patriot PAC-3 на юге страны.

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    Анжелика Бережная
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