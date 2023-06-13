Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 13 июня

Минобороны России во время брифинга показало карту боевых действий на Украине на 13 июня. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За прошедшую ночь Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов противника, а также складу боеприпасов и иностранного вооружения.

В Минобороны заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении продолжили попытки наступления. В частности, противник попытался атаковать на Времевском выступе, а также в районах населенных пунктов Макаровка, Ровнополь, Пречистовка и Артемовск. ВСУ также дважды попытались вклиниться в российскую обороны в районе Клещеевки.

Системы противовоздушной обороны за сутки перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили шесть беспилотных летательных аппаратов противника.