В Харькове переименовали улицы в честь командиров ВСУ

Мэр Харькова сообщил о переименовании городских улиц в честь командиров ВСУ

Власти Харькова приняли решение переименовать несколько городских улиц в честь павших командиров и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Так, по его словам, улица Плехановская теперь будет носить имя добровольца нацбатальонов Георгия Тарасенко, улица Державинская — командира батальона «Волки да Винчи» Дмитрия Коцюбайло.

Улице Броненосца «Потемкин» дали имя командира батальона Нацгвардии Олега Громадского, безымянный сквер на Конторской назвали в честь военного медика Владиславы Черных.

Кроме того, как сообщил мэр, Харьковский парк имени Горького отныне будет называться Центральным парком культуры и отдыха.

Ранее власти города переименовали Академический русский драматический театр имени Пушкина в Харьковский академический драматический театр.