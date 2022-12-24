В Харькове переименовали драматический театр имени Пушкина

В Харькове депутаты переименовали академический русский драмтеатр имени Пушкина

В Харькове переименовали академический русский драматический театр имени Пушкина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, теперь заведение будет называться «Харьковский академический драматический театр». Соответствующее решение приняли депутаты областного совета, рассказал Синегубов.

Ранее стало известно, что последний памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в украинском городе Черновцы. На опубликованном мэром Романом Кличуком ролике можно увидеть, что памятник разрезан на несколько частей, а также как рабочие отделяют его от постамента, обмотав тросами.

17 ноября в Черновцах демонтировали первый памятник Пушкину. Уточняется, что в городе находились два монумента поэту. Как сообщалось, второй был в очереди на снос.