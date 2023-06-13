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09:03, 13 июня 2023Россия

Стало известно о попадании снаряда в российский кинотеатр при обстреле ВСУ

Курский губернатор Старовойт сообщил о попадании снаряда в кинотеатр при обстреле ВСУ

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Глушково один из снарядов попал в кинотеатр. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он отметил, что всего в поселке было зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших в результате атаки со стороны Украины нет.

«Повреждено около 10 жилых домов, в одном из них разрушения значительные, несколько административных зданий, два автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр», — пояснил глава региона.

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На данный момент, добавил он, продолжается подомовой обход территории.

Об обстреле ВСУ поселков Глушково и Теткино стало известно утром 13 июня. По словам Старовойта, в Теткино пострадало девять домов, два из которых загорелись. Обстрел нарушил газо- и электроснабжение, а также повредил автомобиль.

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    Никита Абрамов
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