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07:55, 13 июня 2023Россия

Власти сообщили о продолжающихся обстрелах приграничного региона

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле поселков Теткино и Глушково

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с раннего утра обстреливают два российских приграничных поселка — Теткино и Глушково. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«С раннего утра со стороны Украины обстреливают поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе», — объяснил представитель властей.

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По его словам, в Теткино пострадало девять домо, два из которых загорелись. Обстрел нарушил газо- и электроснабжение, а также повредил автомобиль. В поселке Глушково оказались повреждены несколько домов. На данный момент ВСУ продолжают обстреливать Глушковский район, добавил губернатор.

Ранее ВСУ сбросили взрывное устройство на приграничный поселок Теткино. По словам Старовойта, в результате были выбиты окна в одном жилом доме. Старовойт заверил, что власти помогут владельцам с ремонтом.

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    Никита Абрамов
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