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17:19, 13 июня 2023Бывший СССР

Киргизия утвердила новую военную доктрину

Совбез Киргизии принял новую военную доктрину, направленную на расширение вооруженных сил

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Совет безопасности Киргизии утвердил новую военную доктрину, направленную на модернизацию и расширение вооруженных сил республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента страны Садыра Жапарова.

Согласно тексту документа, главным направлением в развитии киргизской армии станет повышение координации органов государственного и военного управления с воинскими формированиями и спецслужбами.

«Актуальность выработки основных направлений дальнейшего развития вооруженных сил и разработки новой военной доктрины обусловлена изменившимися системой государственного управления, военно-политической обстановкой в мире и Центрально-Азиатском регионе», — говорится в новой доктрине.

Ранее сообщалось, что Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал группу лиц, подозреваемую в попытке госпереворота. Предположительно, задержанные готовились захватить власть насильственным путем. При этом их имена не назывались.

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