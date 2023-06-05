Стало известно о возможной попытке госпереворота в Киргизии
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал группу лиц, подозреваемую в попытке госпереворота. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал 24.kg.
В сообщении говорится, что группа лиц готовилась захватить власть насильственным путем. При этом имена возможных заговорщиков не называются.
Ранее со слов президента Белоруссии Александра Лукашенко стало известно о подготовке в Литве, Польше и на Украине членов незаконных вооруженных формирований, которые занимались переворотом в республике.
В марте в Грузии сообщили, что в весенних протестах в стране принимали участие иностранные агенты. Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что иноагенты «самолюстрировались» после начала митингов против закона о запрете их деятельности.