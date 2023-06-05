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09:32, 5 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о возможной попытке госпереворота в Киргизии

24.kg: ГКНБ Киргизии задержал группу лиц, подозреваемую в попытке госпереворота
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал группу лиц, подозреваемую в попытке госпереворота. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал 24.kg.

В сообщении говорится, что группа лиц готовилась захватить власть насильственным путем. При этом имена возможных заговорщиков не называются.

Ранее со слов президента Белоруссии Александра Лукашенко стало известно о подготовке в Литве, Польше и на Украине членов незаконных вооруженных формирований, которые занимались переворотом в республике.

В марте в Грузии сообщили, что в весенних протестах в стране принимали участие иностранные агенты. Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что иноагенты «самолюстрировались» после начала митингов против закона о запрете их деятельности.

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    Алевтина Запольская
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