Стало известно о возможной попытке госпереворота в Киргизии

24.kg: ГКНБ Киргизии задержал группу лиц, подозреваемую в попытке госпереворота

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал группу лиц, подозреваемую в попытке госпереворота. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал 24.kg.

В сообщении говорится, что группа лиц готовилась захватить власть насильственным путем. При этом имена возможных заговорщиков не называются.

Ранее со слов президента Белоруссии Александра Лукашенко стало известно о подготовке в Литве, Польше и на Украине членов незаконных вооруженных формирований, которые занимались переворотом в республике.

В марте в Грузии сообщили, что в весенних протестах в стране принимали участие иностранные агенты. Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что иноагенты «самолюстрировались» после начала митингов против закона о запрете их деятельности.