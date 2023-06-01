Лукашенко раскрыл планы Запада по смене власти в Белоруссии

Лукашенко заявил, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в республике. Об этом он заявил на встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, передает БЕЛТА.

«Что касается Беларуси, могу отметить, что в Польше, Литве и, к сожалению, в Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране. Недавние факты свидетельствуют об этом», — заявил Лукашенко.

По словам главы государства, Минск уже раскрыл планы Запада и не намерен допустить свержения власти.

Ранее бывший замминистра национальной обороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак говорил, что в Белоруссии вскоре может произойти госпереворот, и Варшава должна его поддержать.

В ответ на это заявление Лукашенко назвал генерала «больным», но при этом отметил, что Минск давно знает о готовящемся мятеже.