В Грузии заявили о самовыявлении иноагентов в ходе протестов

Глава «Грузинской мечты» Кобахидзе заявил, что иноагенты выявили себя в ходе протестов

Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что иностранные агенты выявили себя в ходе протестов против принятия соответствующего закона. Его слова приводит «Интерфакс».

«Отозванный законопроект об иноагентах уже принес результат, так как иноагенты "самолюстрировались"», — сказал Кобахидзе. По его мнению, они выявили себя экстремистскими действиями в ходе митингов в Тбилиси. Также Кобахидзе обвинил партию «Единое национальное движение» в попытке осуществить в стране госпереворот с помощью контролируемых неправительственных организаций, а законопроект об иноагентах должен был стать его предлогом.

«Протесты по поводу законопроекта об иностранных агентах были абсолютным фарсом, основанным на лжи. Подтверждением этому являются процессы по принятию закона об иноагентах, происходящие сейчас в Евросоюзе, Канаде и Великобритании», — указал Кобахидзе.

Ранее Ираклий Кобахидзе рассказал, что в стране были определенные силы, которые пользовались сложившейся ситуацией, подвергая опасности молодежь.

В начале марта в Грузии произошли массовые протестные акции против принятия закона об иностранных агентах. 10 марта закон был отозван парламентом.