В российском регионе неизвестный поджег релейные шкафы на железной дороге

В Краснодаре неизвестный поджег два релейных шкафа на железной дороге

В Краснодаре диверсант поджег два релейных шкафа на железной дороге. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в микрорайоне «Витаминкомбинат». По предварительной информации, неизвестный облил железнодорожное оборудование жидкостью и поджег, после чего скрылся. Возгорание вовремя потушили, движение поездов в российском регионе нарушено не было. Поджигателя разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчину арестовали за поджог релейных шкафов на железной дороге. Он признал вину и рассказал суду, что женат на гражданке Украины.