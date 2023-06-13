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16:00, 13 июня 2023Силовые структуры

В российском регионе неизвестный поджег релейные шкафы на железной дороге

В Краснодаре неизвестный поджег два релейных шкафа на железной дороге

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Краснодаре диверсант поджег два релейных шкафа на железной дороге. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в микрорайоне «Витаминкомбинат». По предварительной информации, неизвестный облил железнодорожное оборудование жидкостью и поджег, после чего скрылся. Возгорание вовремя потушили, движение поездов в российском регионе нарушено не было. Поджигателя разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчину арестовали за поджог релейных шкафов на железной дороге. Он признал вину и рассказал суду, что женат на гражданке Украины.

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    Илона Палей
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